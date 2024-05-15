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На Харківщині прикордонники знищили два російські танки
В оді оборони міста Вовчанськ на Харківщині прикордонники-аеророзвідники знищили два танки, з яких окупанти здійснювали обстріл околиці міста.
Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.
Пілоти розвідувальних БпЛА переслідували ворожу техніку до місця стоянки і за першої ж нагоди нанесли вогневе ураження.
Також у на околицях Вовчанська ударні БпЛА Держприкордонслужби спалили бойову машину загарбників: один скид відкриває «мангал», а другий перетворює ББМ на металобрухт.