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На Харківщині прикордонники знищили два російські танки

На Харківщині прикордонники знищили два російські танки

В оді оборони міста Вовчанськ на Харківщині прикордонники-аеророзвідники знищили два танки, з яких окупанти здійснювали обстріл околиці міста.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

Пілоти розвідувальних БпЛА переслідували ворожу техніку до місця стоянки і за першої ж нагоди нанесли вогневе ураження.

Також у на околицях Вовчанська ударні БпЛА Держприкордонслужби спалили бойову машину загарбників: один скид відкриває «мангал», а другий перетворює ББМ на металобрухт. 

Агентство Телевидения Новости

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