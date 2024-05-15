Надзвичайники завершили аварійно-рятувальні роботи на місці авіаудару в Харкові

У Харкові працювала важка інженерна техніка та група верхолазів ДСНС, щоб ліквідувати наслідки ворожого бомбардування 14 травня.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

15 травня рятувальники ДСНС проводили аварійно-рятувальні роботи у житловій 20-типоверхівці в Шевченківському районі Харкова, по якій напередодні о 16:10 окупанти завдали авіаудару.

За даними прокуратури, російська армія вдарила по місту УМПБ Д-30 (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см). 20 людей зазнали поранень та гострої реакції на стрес. Серед них шестеро чоловіків, 11 жінок та троє дітей – двоє дівчат 12 і 8 років, а також 12-річний хлопчик. Пошкоджено цивільні автомобілі та гаражі, щонайменше 20 житлових та нежитлових будівель, серед яких торговий центр, навчальний заклад, магазини тощо. Вибито вікна на вході однієї зі станцій метро.

Для ліквідації завалів та аварійності понівечених конструкцій ДСНС задіяла дві одиниці важкої інженерної техніки: автокран та колінчатий підіймач. Працювала верхолазна група та рятувальники аварійно-рятувальної частини.

Роботи проводились на ділянці з 8-го по 13-й поверхи, які саме й були пошкоджені вибухом. Також рятувальники зачистили периметр навколо будинку від будівельного сміття.

О 17:00 15 травня роботи були завершені.

Агентство Телевидения Новости