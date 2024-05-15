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У Харкові пролунав вибух, Терехов повідомив про влучання (оновлено)

У Харкові пролунав вибух, Терехов повідомив про влучання (оновлено)

15 травня близько 20:00 у Харкові було чутно вибух.

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, зафіксоване влучання в районі щільної житлової забудови.

«Зʼясовуємо подробиці та збираємо інформацію про постраждалих та руйнування», – йдеться в повідомленні.

Оновлено о 20:19. За інформацією начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, окупанти завдали удару по центральній частині Харкова, є інформація про одного постраждалого.

Агентство Телевидения Новости

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