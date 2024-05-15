Двоє людей зазнали травм внаслідок удару по Харкову

Сьогодні, 15 травня, внаслідок обстрілу Шевченківського району Харкова пошкоджено 5-поверхову будівлю.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Травмовано двоє цивільних чоловіків 40 та 20 років.

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, було влучання у гуртожиток у центральній частині Харкова.

«Поки що за медичною допомогою звернулися двоє людей, одного – забрала швидка. Продовжуємо поквартирний обхід. Крім цього, постраждав багатоповерховий житловий будинок», – розповів мер.

Агентство Телевидения Новости