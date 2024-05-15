Окупанти вдарили безпілотником по трактору в Харківському районі: водій в лікарні

15 травня в результаті обстрілу селища Прудянка Харківського району постраждав чоловік: з травмами його доставили до лікарні.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

За даними поліції, військові рф застосували для удару БпЛА «Ланцет». В результаті постраждав 26-річний чоловік. Він був поранений під час польових робіт на тракторі. З вибуховими травмами його доставили до лікарні.

На місце виїхала слідчо-оперативна група ВП № 3 ХРУП № 3, криміналісти та вибухотехніки.

За фактами порушення законів та звичаїв слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости