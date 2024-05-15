Обстріл поліцейського авто російськими снайперами на Харківщині: поліція показала відео

13 травня під час евакуації цивільних з Вовчанська броньований автомобіль поліції потрапив під обстріл російських снайперів.

Відео з регістратора в поліцейській автівці опублікував начальник СУ ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

За інформацією Нацполіції, броньований позашляховик Toyota Hilux, отриманий пів року тому як допомога від уряду США правоохоронцям Харківщини, врятував життя трьох працівників поліції. Вони прямували евакуювати людей з-під обстрілів. На околиці міста Вовчанськ Чугуївського району Харківської області автомобіль з поліцейськими потрапив під ворожий стрілецький обстріл.

«Перший постріл в лобове і далі вогонь з обох боків по машині, в якій їхала поліція. В машину було більше десятка влучань, але пробити змогли лише колесо. Цей автомобіль броньований, його отримали наприкінці минулого року від уряду США. Подібні автівки з найвищим класом броні нині для нас на вагу золота. Вони вже врятували не одне життя», – написав Болвінов.

Владислав Єфаров, начальник слідства поліції Вовчанська

Машину відразу відремонтували і вже два дні вона знову евакуює людей.

«Ситуація важка. І для нас це єдина можливість вивозити з-під вогню людей, які телефонують і благають про допомогу. Тим часом росіяни вже відкрили полювання на наші машини FPV-дронами», – йдеться в повідомленні.

При цьому, за словами Болвінова, поліцейські Харківщини продовжують вивозити цивільних і на звичайних службових авто.

Агентство Телевидения Новости