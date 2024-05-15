Під час бою у Вовчанську було поранено прикордонника: життя бійцю врятувало посвідчення

На північній околиці міста Вовчанськ Харківської області боєць ДПСУ на псевдо «Тихон» отримав численні поранення у ближньому бою з ворогом.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

«Декілька куль пройшли наскрізь, переламавши кістки обох ніг, а одну, яка могла стати фатальною, затримало посвідчення військовослужбовця», – йдеться в повідомленні.

Як зазначили в ДПСУ, побратимам вдалося швидко евакуювати пораненого і наразі життю воїна нічого не загрожує.

Агентство Телевидения Новости