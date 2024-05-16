Українці не зможуть оновити дані у ЦНАПах: уряд досі не надав доступ до баз
Центри надання адміністративних послуг ще не отримали доступу до необхідних баз даних та систем для оновлення інформації про військовозобов’язаних.
Цей доступ мав бути наданий урядом, повідомляє Судово-юридична газета із посиланням на Liga.net.
«Немає навіть технічної можливості брати участь у процесі», – повідомляє видання.
Цю інформацію підтвердили також виданню у Львівській ОВА. Там сказали, що наразі жоден адміністратор ЦНАП не отримав доступу до відповідної системи, в якій треба буде робити ці уточнення. І, звісно, ще не відбулось ніяких навчань працівників.
В адміністрації сподіваються, що до 17 травня до 17 травня всі нормативно-правові документи будуть прийняті, а доступ буде надано.
Депутатка комітету з нацбезпеки та оборони Ірина Фріз своєю чергою заявила у коментарі виданню, що вчасно розробити підзаконні документи мав не парламент, а уряд.
Нагадаємо, що Ірина Фріз заявила, що військовозобов’язані, які отримали по декілька штрафів та не з’явились до ТЦК, можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності.