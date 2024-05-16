Сьогодні Україна відзначає День вишиванки

Кожного третього четверга травня в Україні святкують День вишиванки – свято, спрямоване на збереження національних традицій та культури через популяризацію одного з найвідоміших символів українського національного костюма.

Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Крізь віки проніс український народ любов до вишиванки та зберіг особливі традиції її створення. Кожний регіон України може похвалитися своїми унікальними звичаями, які пов’язані з національним орнаментом на одязі.

Особливих офіційних заходів цього дня не проводять, але щороку українці беруть участь у флешмобі, одягаючись у вишиванки, фотографуються і діляться світлинами в соціальних мережах.

Агентство Телевидения Новости