Президент Володимир Зеленський приїхав до Харкова

Сьогодні у Харків прибув для проведення Ставки Президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє офіційний Телеграм канал Президента.

«Заслухав розгорнуту доповідь Головкома Олександра Сирського, командувачів ОСУВ «Хортиця» Юрія Содоля та ОТУ «Харків» Михайла Драпатого. Оперативна обстановка, завдання та потреби кожної залученої бригади, кожного підрозділу, зокрема на Харківщині, в районах Вовчанська та Липців. Також детально проаналізували перспективи бойової ситуації, загрози протягом найближчих днів і тижнів та наші, українські, можливості протидіяти російським наступальним планам», підкреслив Зеленський.

«Станом на сьогодні ситуація на Харківщині загалом контрольована, наші воїни завдають окупанту відчутних втрат. Але напрямок залишається вкрай складним – посилюємо наші підрозділи», – наголосив Президент.

«Очільники ГУР та СЗР доповіли щодо намірів окупанта, керівник СБУ – щодо контрдиверсійних заходів. Визначено план подальших дій – і для обласної влади Харківщини, і для всіх структур, які відповідають за безпеку в регіоні», – резюмував Зеленський.

Агентство Телевидения Новости