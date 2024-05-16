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В Харкові у гуртожитку, по якому вдарили окупанти, перебували евакуйовані – Терехов

В Харкові у гуртожитку, по якому вдарили окупанти, перебували евакуйовані – Терехов

Вночі та напередодні ввечері російський агресор завдав кількох ударів по цивільній інфраструктурі міста Харкова.

Про це сьогодні, 16 травня, в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

За його словами, напередодні ввечері росіяни обстріляли будівлю гуртожитку в центральній частині міста, попередньо – ракетою С-300.

«На щастя, внаслідок ворожої атаки немає значних руйнацій. Постраждало двоє людей, їх забрала швидка. У цьому гуртожитку перебували люди, які евакуювалися з інших районів області», – розповів мер.

Крім того, вночі по місту вдарили дві ракети – були пошкоджені 11 будинків.

Агентство Телевидения Новости

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