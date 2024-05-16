Оборона Вовчанська: прикордонники показали фрагмент вуличного бою

Державна прикордонна служба України показала кадри бою у місті Вовчанськ на Харківщині, де прикордонники б’ються з ворогом у складі Сил оборони.

На відео бійці підрозділу прориваються на підсилення до побратимів.

За даними Генштабу ЗСУ, 15 травня на цьому напрямку окупанти завдали ракетних ударів місту Вовчанськ, а також по населених пунктах Вільча та Стариця. У свою чергу, українські воїни провели контратакувальні заходи в районі Вовчанська.

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