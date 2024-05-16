Кількість поранених внаслідок удару по прикордонному селу на Харківщині збільшилася

16 травня близько 14:20 російські військові обстріляли село у прикордонній Вовчанській громаді: зазнали поранень шестеро людей.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Серед поранених 48-річний житель, двоє медиків, двоє водіїв лікарні та начальник Вовчанської міської військової адміністрації.

Попередньо, окупанти вдарили по населеному пункту касетними боєприпасами.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости