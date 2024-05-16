Один з поранених під час обстрілу Вовчанської громади на Харківщини – у важкому стані

Вдень 16 травня армія рф обстріляла село Бугаївка Вовчанської громади касетними боєприпасами: поранено шестеро людей, один з постраждалих у важкому стані

Про це повідомили в Харківській ОВА.

Всі шестеро поранених – чоловіки від 28 до 50 років.

28-річний лікар-інтерн Бугаївської лікарні у важкому стані.43-річний лікар-анестезіолог у середньому стані.Два водїї 39 та 50 років у середньому стані.48-річний цивільний чоловік у середньому стані.Начальник Вовчанської МВА — у середньому стані.

Усі поранені госпіталізовані з вибуховими пораненнями різного ступеню.

Агентство Телевидения Новости