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Один з поранених під час обстрілу Вовчанської громади на Харківщини – у важкому стані
Вдень 16 травня армія рф обстріляла село Бугаївка Вовчанської громади касетними боєприпасами: поранено шестеро людей, один з постраждалих у важкому стані
Про це повідомили в Харківській ОВА.
Всі шестеро поранених – чоловіки від 28 до 50 років.
28-річний лікар-інтерн Бугаївської лікарні у важкому стані.43-річний лікар-анестезіолог у середньому стані.Два водїї 39 та 50 років у середньому стані.48-річний цивільний чоловік у середньому стані.Начальник Вовчанської МВА — у середньому стані.
Усі поранені госпіталізовані з вибуховими пораненнями різного ступеню.