Працює ГУР: розвідники показали відео вуличних боїв у Вовчанську

Бійці групи «Стугна» спецпідрозділу Тимура ГУР МО України знищують загарбників під час оборони прикордонного міста Вовчанськ Харківської області.

Фрагменти вуличних боїв публікує Головне управління розвідки МО України.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 16:30 16 травня, на Харківщині з початку доби окупанти пʼять разів атакували наші позиції. Зокрема, противник намагається штурмувати в районі міста Вовчанськ. За підтримки авіації атакує в районі населеного пункту Липці. Також ударів ворожої авіації зазнали Веселе та Уди. В результаті бойових дій на цьому напрямку противник втратив 35 окупантів вбитими та пораненими, українськи захисники знищили 14 одиниць ворожої техніки. На Куп’янському напрямку відбулося чотири боєзіткнення.

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