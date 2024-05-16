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Наслідки масованих обстрілів Вовчанська: є загиблі та поранені

Наслідки масованих обстрілів Вовчанська: є загиблі та поранені

Сьогодні, 16 травня, у лікарні помер 44-річний чоловік, який зазнав поранень у місті Вовчанськ Харківської області 12 травня.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Прикордонна Вовчанська громада продовжує перебувати під масованими ворожими обстрілами.

За даними слідства, внаслідок сьогоднішніх російських атак у Вовчанську поранено 52-річного чоловіка, у с. Лиман – 44-річного жителя.

Близько 16:00 через ворожий обстріл с. Синельникове загинув 35-річний цивільний чоловік.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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