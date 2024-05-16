Харків під атакою «шахедів»: є влучання

16 травня близько 23:15 у Харкові пролунало кілька вибухів, зафіксоване влучання в Холодногірському районі.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

На місці удару виникла пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Мер Харкова Ігор Терехов попередив про небезпеку повторних ударів. За даними очільника міста, удар зафіксований в Основʼянському районі.

«На місці влучання – пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Будьте обережні – атака шахедів продовжується, на місто заходять нові», – написав Терехов.

За даними Харківської ОВА, окупанти завдали щонайменше п’ять ударів безпілотниками по місту, загроза зберігається.

Агентство Телевидения Новости