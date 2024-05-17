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Прикордонники відбили атаку окупантів на Харківщині (відео)
На Харківщині прикордонні підрозділи разом з усіма українськими захисниками відбивають атаки російсько-окупаційних військ на місто Вовчанськ.
Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.
Днями аеророзвідка прикордонної комендатури швидкого реагування «Шквал» виявила переміщення піхоти противника. Про загрозу бійці повідомили побратимів на позиціях, які відкрили по ворожих силах вогонь з кулеметів.
«На відео з дрона видно, що для одного з окупантів спроба атаки закінчилась купанням у річці, на дні якої він так і залишився», – йдеться в повідомленні.