Прикордонники відбили атаку окупантів на Харківщині (відео)

На Харківщині прикордонні підрозділи разом з усіма українськими захисниками відбивають атаки російсько-окупаційних військ на місто Вовчанськ.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

Днями аеророзвідка прикордонної комендатури швидкого реагування «Шквал» виявила переміщення піхоти противника. Про загрозу бійці повідомили побратимів на позиціях, які відкрили по ворожих силах вогонь з кулеметів.

«На відео з дрона видно, що для одного з окупантів спроба атаки закінчилась купанням у річці, на дні якої він так і залишився», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости