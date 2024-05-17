На Харківщині армія рф розширила зону активних бойових дій майже на 70 км – Сирський

Противник розширив зону активних бойових дій майже на 70 кілометрів, таким чином намагаючись примусити нас залучити додаткову кількість бригад зі складу резерву.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

«Основні зусилля ворог зосередив на напрямку Стрілеча – Липці та на захоплені Вовчанська, з подальшим виходом до Білого Колодязя і розгортанням наступу в тил наших військ. З цією метою противником було створено і значно посилено оперативно-тактичне угруповання військ противника Сєвєр, до складу якого увійшли бойові частини 6 армії, 11 та 44 армійських корпусів», – каже Головнокомандувач.

«Противник розпочав наступ значно раніше запланованого терміну, коли помітив перекидання наших військ, однак, йому не вдалось прорвати нашу оборону», – повідомив Сирський.

Водночас за його словами, є розуміння, що попереду будуть важкі бої й ворог до цього готується.

«За таких обставин ми повинні не допустити подальшого просування ворожих військ стійким утриманням займаних рубежів та позицій, ударами авіації, ракетних систем, вогнем артилерії й танків завдати йому максимальних втрат, а також створити умови для розгрому діями мобільних штурмових груп та підрозділів атаками у фланг і тил із різних напрямків», – заявив Сирський.

Агентство Телевидения Новости