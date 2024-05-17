На відбудову Зміївської та Трипільської ТЕС виділили 1,5 млрд гривень

Уряд виділив 1,5 млрд гривень держкомпанії «Укренерго» на ремонт Зміївської ТЕС на Харківщині та Трипільської ТЕС у Київській області.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 17 травня, пише Громадське.

Також Шмигаль закликав громадян ощадливо використовувати електроенергію, зазначивши, що це має стати новою звичкою та новою нормою для всіх.

Прем’єр-міністр зазначив, що енергосистема України – цілісна і працює стабільно, енергетики контролюють ситуацію. Однак після російських атак по енергооб’єктах генерації електроенергії не вистачає, аби покрити все споживання. За словами Шмигаля, уряд, енергетики та всі відповідальні відомства працюють у безперервному режимі, щоб максимально покращити ситуацію.

Зокрема Кабмін виділив 1,5 млрд гривень держкомпанії «Укренерго», щоб та відремонтувала свої Зміївську (Харківська область) та Трипільську (Київська область) ТЕС. 726 млн гривень візьмуть із резервного фонду держбюджету, ще 826 млн гривень – з фонду ліквідації наслідків агресії.

«Очікуємо максимальної ефективності у використанні цих коштів. Роботи мають відбуватися максимально швидко», – сказав Шмигаль.

Він повідомив, що у медзакладах України є понад 11 тисяч генераторів, понад 60 лікарень мають сонячні станції з акумуляторами, які накопичують електроенергію. Заклади у 20 областях України отримали 300 систем для зберігання енергії. Загалом протягом 2024 року медзаклади отримають 2 тисячі таких систем.

Також у центрах надання соціальних послуг є понад 600 генераторів. Інтернатні заклади мають 780 генераторів. Центри надання адміністративних послуг – 545 генераторів, а 109 – обладнані сонячними панелями.

Шмигаль дав доручення кожному міністерству забезпечити енергетичну автономність закладів у їхній галузі та відповідальності – це стосується як електроенергії, так і опалення.

Агентство Телевидения Новости