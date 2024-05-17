У Харківському районі відновили пошкоджений обстрілами газопровід

Під час російських обстрілів території Дергачівської громади в одному з населених пунктів було пошкоджено розподільний газопровід.

Про це повідомляє Харківська філія «Газмережі».

У результаті частина будинків жителів громади тимчасово залишилася без газу.

Дергачівським газовикам Харківської філії «Газмережі» вдалось виконати ремонт пошкодженого газогону без припинення газопостачання споживачам.

Постачання газу відновлено.

Агентство Телевидения Новости