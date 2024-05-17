У Тисі прикордонники знайшли потонулого чоловіка

Інформація про виявлення тіла людини у річці Тиса до ДПСУ надійшла від румунських прикордонників.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

Чоловіка з ознаками довготривалого перебування у воді виявили вдень 16 травня. Жодних документів при ньому не знайшли. Наразі проводяться заходи щодо встановлення особи потопельника.

За даними ДПСУ, від початку повномасштабного російського вторгнення на територію України це вже 30 випадок виявлення тіла чоловічої статі на річковій ділянці кордону, де прикордонники фіксують постійні спроби порушення держрубежу.

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