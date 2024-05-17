Начальник Вовчанської МВА, поранений внаслідок російського обстрілу, перебуває в лікарні

Тамаз Гамбарашвілі, начальник Вовчанської МВА, якого було поранено 16 травня внаслідок ворожого обстрілу, перебуває в лікарні.

Про це керівник адміністрації Вовчанська повідомив в своєму Фейсбуці.

«Вчора, 16.05.2024, отримав поранення від обстрілів ворожої РСЗВ під час евакуації мирного населення Вовчанська. Дякуючи лікарям, зі мною все добре. Найближчим часом буду в строю», – написав Тамаз Гамбарашвілі.

Також він опублікував відео, зняте під час обстрілу.

Нагадаємо, 16 травня близько 14:20 російські військові обстріляли село Бугаївка у прикордонній Вовчанській громаді на Харківщині, поранень зазнали шестеро людей – 48-річний місцевий житель, двоє медиків, двоє водіїв лікарні та начальник Вовчанської міської військової адміністрації. За даними прокуратури, окупанти вдарили по населеному пункту касетними боєприпасами.

Агентство Телевидения Новости