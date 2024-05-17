Залишаються найстійкіші: на Харківщині поліцейські продовжують вивозити людей з-під обстрілів

Два невеличкі села під Липцями на Харківщині, Великі та Малі Проходи. Під звуки вибухів та крізь дім після обстрілів поліцейські офіцери громади об’їжджають місцевих та вмовляють евакуюватися. Залишилися найстійкіші.

Олексій

Як мені кидати все господарство, повернутися і поїхати? Мені навіть собаку шкода, не тільки господарство. – Може будемо думати все-таки на виїзд? Ну, страшно, усе горить, усе димить. Давайте.

Валерій

Ми тут народилися і тут і будемо жити. Вижили в окупацію. У мене батьки тут, ми в підвалі живемо. – А знаєте, може хтось хоче виїхати? – Проїдьтеся туди, там є жінки.

До 77-річної пані Віри поліцейські їздять кожен день. І обіцяють не припиняти спроби вмовити жінку евакуюватися разом з хворим чоловіком.

Василівна, вітаю. Ми приїхали вас і дідуся забрати. Будемо їхати? – Ні, я залишуся, дай бог вам здоров’я.

Допомагати пенсіонерам приходять сусіди, які теж нікуди не збираються.

Артем Мамедов, нач. сектору взаємодії з громадами Дергачівського ВП

Ситуація дуже напружена і обстріли не припиняються. Селище Проходи межує з Липцями, де зараз проходять бойові дії. Літає все – авіація, артилерія. Все що можна – вони тут застосовують.

За час спілкування з жителями поліцейські перетворилися на справжніх психологів та намагаються донести до кожного, що переїзд – це тимчасово й на кожному етапі їм допомагатимуть.

Артем Мамедов, нач. сектору взаємодії з громадами Дергачівського ВП

Вони не розуміють, що їх поселять, вони будуть в теплі, добрі, з харчами. Не всі це розуміють і доводиться кожному пояснювати. А деякі не хочуть залишати свої помешкання, так як жалко, мабуть, жалко.

Вячеслав Задоренко, начальник Дергачівської МВА

Ворог постійно здійснює ударів по прикордонним населеним пунктам Дергачівської громади, зараз ситуація загострюється через те, що поруч – сусідні громади, де йдуть активні бойові дії. Ситуація може змінитися на гірший сценарій і для нас, тому ми зараз евакуюємо населення з прикордоння. Було розпорядження про примусову евакуацію дітей – їх евакуювали. Зараз працюємо над тим, щоб евакуювати доросле населення, яке залишається в громаді.

Артем Мамедов, нач. сектору взаємодії з громадами Дергачівського ВП

Ми співпрацюємо тісно з місцевою владою, якщо в них є інформація, що комусь потрібна евакуація, ми беремо адреси та виїжджаємо. Ті, хто погодилися евакуюватися – ми їх вивозимо.

Окремо начальник Дергачівської міської військової адміністрації звернувся до тих, чиї літні батьки зараз перебувають там, де «гучно».

Вячеслав Задоренко, начальник Дергачівської МВА

Є випадки, коли ми вмовляємо людину, щоб вона зберегла своє життя і виїхала, людина дає згоду, як було, коли дідусь 80-річний прийшов і каже: «Я відмовляюся, бо подзвонили діти з Німеччини і кажуть, щоб я доглядав за будинком». Звертаюся до дітей, бо батьки поважного віку, вони думають, що життя прожили і втрачати їм нема чого. Тому звертаюся до дітей: якщо в вас немає можливості, ви за кордоном, проводьте з батьками бесіди, телефонуйте, щоб вони звернулися до органів місцевої влади та виїжджали з прикордонних населених пунктів.

В селищах Дергачівської громади, які розташовані вздовж кордону з росією, перебуває менше тисячі жителів.





Агентство Телевидения Новости