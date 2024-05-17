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Один загиблий, четверо поранених: наслідки авіаударів по Харкову
Вдень 17 травня окупанти завдали кілька ударів по Харкову, одна людина загинула, четверо зазнали поранень.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
«За уточненою інформацією, один загиблий та четверо поранених», – написав він.
Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, окупанти завдали два удари КАБами, зокрема по Холодногірському району Харкова.
На місцях ворожих ударів виникли пожежі. Інформація уточнюється.