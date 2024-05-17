Окупанти завдали кілька ударів по Харкову: є постраждалі (оновлено)

Сьогодні, 17 травня, близько 15:35 росіяни завдали кілька ударів по Харкову, містяни чули принаймні три вибухи.

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, було зафіксовано кілька влучань.

«Прильотів було кілька, на місцях влучань пожежі. Інформація щодо постраждалих уточнюється», – написав Терехов.

Оновлено о 15:56. За інформацією начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, окупанти завдали два удари КАБами, зокрема по Холодногірському району Харкова.

На цю хвилину відомо про пʼятьох постраждалих, це цивільні чоловіки.

Агентство Телевидения Новости