Армія рф скинула на Куп’янський район три авіабомби: є руйнування, поранено жінку

17 травня близько 12:35 окупанти завдали авіаударів по селищу Купʼянск-Вузловий: одна людина зазнала поранень.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Пошкоджено медичний заклад, житлові будинки, господарчі будівлі. Зазнала поранень 74-річна жінка.

Попередньо, ворог атакував населений пункт трьома авіабомбами.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости