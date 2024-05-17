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Армія рф скинула на Куп’янський район три авіабомби: є руйнування, поранено жінку
17 травня близько 12:35 окупанти завдали авіаударів по селищу Купʼянск-Вузловий: одна людина зазнала поранень.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Пошкоджено медичний заклад, житлові будинки, господарчі будівлі. Зазнала поранень 74-річна жінка.
Попередньо, ворог атакував населений пункт трьома авіабомбами.
За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).