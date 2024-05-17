Кількість жертв обстрілу Харкова зросла: двоє загиблих, 13 поранених

Внаслідок авіаударів по Харкову вдень 17 травня двоє людей загинули та 13 зазнали поранень. Серед 13 поранених четверо у важкому стані.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Окупанти завдали ударів по Харкову близько 15:35. Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, було зафіксовано кілька влучань.

За даними ХОВА, армія рф застосували КАБи. Зафіксовані влучання зокрема в Холодногірському районі Харкова.

На місцях ворожих ударів виникли пожежі. Інформація уточнюється.

Агентство Телевидения Новости