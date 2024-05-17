Сегодня 16:38
Просмотров: 45
Кількість жертв обстрілу Харкова зросла: двоє загиблих, 13 поранених
Внаслідок авіаударів по Харкову вдень 17 травня двоє людей загинули та 13 зазнали поранень. Серед 13 поранених четверо у важкому стані.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Окупанти завдали ударів по Харкову близько 15:35. Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, було зафіксовано кілька влучань.
За даними ХОВА, армія рф застосували КАБи. Зафіксовані влучання зокрема в Холодногірському районі Харкова.
На місцях ворожих ударів виникли пожежі. Інформація уточнюється.