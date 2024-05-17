Кількість поранених внаслідок обстрілу Харкова збільшилася до 19, двоє людей загинули

Внаслідок обстрілу Харкову 17 травня постраждали 19 громадян, ще двоє загинули.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Оновлена інформація щодо ракетного обстрілу Харкова. Постраждали 19 людей. Серед них 18 чоловіків та одна жінка. Вік від 20 до 60 років», – написав він.

Четверо людей у важкому стані. Інші – в середньому.

Загинули двоє чоловіків віком близько 45 років.

Агентство Телевидения Новости