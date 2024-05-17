У Харкові вже 25 постраждалих внаслідок обстрілу, встановлюються особи двох загиблих

17 травня о 15:40 військові росії завдали два удари керованими авіабомбами по Харкову, двоє чоловіків загинули, їхні дані встановлюються.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Як розповіли в поліції, особи загиблих наразі встановлюються.

Вибухових травм та уламкових ушкоджень різного ступеня тяжкості зазнали 18 чоловіків та 58-річна жінка. Медики полку поліції особливого призначення надають допомогу на місці події. Постраждалі доставлені до лікарень для надання медичної допомоги.

За адресою працюють слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости