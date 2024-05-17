Прокуратура розслідує розстріл окупантами у Вовчанську чоловіка в інвалідному візку

Відкрито кримінальне провадження за фактом розстрілу окупантами чоловіка з інвалідністю у місті Вовчанськ Харківської області.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Моніторингом соціальних мереж, а саме телеграм-каналу журналіста Андрія Цаплієнка «ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS», виявлено публікацію, в якій йдеться про те, що у Вовчанську виявлено тіло загиблої людини в колісному кріслі неподалік місцевої лікарні, яку захопили російські військовослужбовці. Відео зняли аеророзвідники під час моніторингу повітряного простору над містом.

Правоохоронці розглядають версію, що потерпілий намагався відʼїхати подалі від медичного закладу, але військові зс рф розстріляли його та кинули посеред розбитої вулиці.

Прокурори Харківської обласної прокуратури внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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