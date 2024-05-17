Наслідки ударів по Харкову 17 травня: Терехов повідомив про трьох загиблих та 28 поранених

Кількість загиблих та поранених внаслідок удару по Харкову 17 травня збільшилася: вбитих росіянами вже троє, поранених 28.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Як повідомили в ГУНП Харківської області, росіяни вдарили по Харкову о 15:40, застосувавши керовані авіабомби.

Особи загиблих наразі встановлюються. У постраждалих – вибухові травми та уламкові поранення різного ступеня тяжкості.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости