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Наслідки ударів по Харкову 17 травня: Терехов повідомив про трьох загиблих та 28 поранених
Кількість загиблих та поранених внаслідок удару по Харкову 17 травня збільшилася: вбитих росіянами вже троє, поранених 28.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Як повідомили в ГУНП Харківської області, росіяни вдарили по Харкову о 15:40, застосувавши керовані авіабомби.
Особи загиблих наразі встановлюються. У постраждалих – вибухові травми та уламкові поранення різного ступеня тяжкості.
За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.