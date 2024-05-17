Внаслідок обстрілів Вовчанська один цивільний загинув, ще один зазнав поранень

Війська рф не припиняють обстрілювати місто Вовчанськ Харківської області: 17 травня одна людина загинула, ще одна була травмована.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Сьогодні правоохоронцям надійшла інформація про загибель 35-річного цивільного чоловіка та поранення 60-річного місцевого жителя.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

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