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17.05.2024 22:30
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Внаслідок обстрілів Вовчанська один цивільний загинув, ще один зазнав поранень

Внаслідок обстрілів Вовчанська один цивільний загинув, ще один зазнав поранень

Війська рф не припиняють обстрілювати місто Вовчанськ Харківської області: 17 травня одна людина загинула, ще одна була травмована.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Сьогодні правоохоронцям надійшла інформація про загибель 35-річного цивільного чоловіка та поранення 60-річного місцевого жителя.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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