Підозрюється інженер-землевпорядник: допомагав захопити земельну ділянку на Харківщині

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 43-річному чоловіку за фактом пособництва у самовільному зайнятті земельної ділянки, вчиненого групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 197-1 КК України), а також у зловживанні своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 3 ст. 365-2 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, влітку 2023 року інженер-землевпорядник на замовлення розробив незаконну та неправдиву технічну документацію щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва й обслуговування обʼєктів туристичної інфраструктури та закладів харчування, яка розташована у селищі Бабаї.

Правоохоронці встановили, що власник кафе у вказаному населеному пункті незаконно захопив сусідню земельну ділянку, що належить державі та перебуває в постійному користуванні Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Щоб оформити все нібито законно, він звернувся до інженера-землевпорядника для оформлення необхідної технічної документації, на що останній погодився.

Інженер-землевпорядник спеціально та цілеспрямовано змінив координати поворотних точок меж земельних ділянок, змістивши їх на площу самовільно зайнятої земельної ділянки.

Своїми незаконними діями підозрюваний задав шкоду інтересам держави в особі Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області в сумі понад 500 тис. гривень.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Крім того, правоохоронці вживають заходів для притягнення до відповідальності всіх учасників злочинної схеми.

Агентство Телевидения Новости