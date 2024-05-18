У Харкові в спальному районі затримали розповсюджувача наркотиків

Патрульні затримали ймовірного збувача наркотиків.

Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області.

Сьогодні, під час патрулювання Київського району, до патрульних звернулись небайдужі громадяни. Вони розповіли, що бачили підозрілого чоловіка, який на вулиці Гвардійців-Широнінців щось розкладав в землю та робив знімки на мобільний телефон.

Обстежуючи прилеглу територію, патрульні виявили схожого за описом громадянина. Він помітно нервував та поводив себе підозріло, тож інспектори звернулись до нього для перевірки.

Під час спілкування з поліцейськими чоловік розповів, що має з собою 6 згортків з речовиною синтетичного походження, яку він мав намір розповсюдити через так звані «закладки». Також чоловік погодився вказати ще 3 місця, де він встиг залишити такі згортки.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Надалі обставини встановлять слідчі.

Агентство Телевидения Новости