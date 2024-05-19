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Окупанти обстріляли Харківський район, є постраждалі (оновлено)
19 травня близько 11:00 та 11:20 у Харкові пролунали два вибухи.
Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, зафіксовані удари в Харківському районі.
«За попередньою інформацією, є постраждалі. Дані уточнюються. Загроза повторних ударів залишається», – йдеться в повідомленні.
Об 11:14 слищний голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов заявив, що на території громади зафіксоване влучання.
Оновлено об 11:49. За попередніми даними, шестеро людей постраждали внаслідок влучань по Малоданилівській громаді Харківського району.