Четверо загиблих: окупанти вдарили по місцю відпочинку у передмісті Харкова

Четверо людей загинули внаслідок обстрілу передмістя Харкова у неділю 19 травня.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«На цю хвилину відомо про чотирьох загиблих цивільних. Щонайменше вісім людей поранені. Окупанти вдарили по території, де відпочивали місцеві жителі», – йдеться в повідомленні.

Також відомо про вісьмох поранених, зокрема фельдшера екстреної допомоги. Пошкоджене авто «швидкої». За попередніми даними, окупанти вдарили по Малоданилівській громаді Харківського району.

Агентство Телевидения Новости