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На Харківщині попрощалися із загиблою на війні парамедикинею

На Харківщині попрощалися із загиблою на війні парамедикинею

17 травня у селищі Зідьки відбулося прощання із військовослужбовицею Людмилою Балабухою, яка загинула 10 травня поблизу міста Чугуїв.

Про це повідомили в Зміївській міській раді.

«Родом Людмила Балабуха із Казахстану. На Зміївщину вона разом із мамою переїхала у 16-ти річному віці. Тут вийшла заміж і оселилася разом із сім’єю у селищі Зідьки. Згодом жінка переїздить у селище Мала Рогань, яке з перших днів повномасштабного вторгнення опинилося під окупацією», – розповіли в міській раді.

Людмила під обстрілами тікала з окупованого селища і вже у березні 2022 року добровільно стала на захист країни у складі ЗСУ.

Людмила Балабуха була помічницею мінометника. Брала участь у звільненні Харківщини. Згодом закінчила курси парамедиків і героїчно та самовіддано рятувала життя побратимів «на нулі». Майже всю службу Людмила Василівна провела у найгарячіших точках фронту.

У 46-річної захисниці залишилися донька та онука.

Агентство Телевидения Новости

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