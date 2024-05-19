Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:43
Просмотров: 42

Кількість загиблих внаслідок обстрілу Харківського району зросла до п’яти

Кількість загиблих внаслідок обстрілу Харківського району зросла до п’яти

Внаслідок обстрілу передмістя Харкова загинули п’ятеро людей, є поранені.

Про це повідомив керівник Малоданилівської громади Олександр Гололобов.

«Попередньо, п’ятеро загиблих в результаті обстрілу громадського об’єкту в одному з населених пунктах нашої громади. Є місцевий мешканець. Всіх поранених доставлено до лікарень», – йдеться в повідомленні.

Є руйнування будинків.

За даними Харківської ОВА, відомо про вісьмох поранених, зокрема фельдшера екстреної допомоги. Пошкоджене авто «швидкої».

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 