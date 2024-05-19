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Кількість загиблих внаслідок обстрілу Харківського району зросла до п’яти
Внаслідок обстрілу передмістя Харкова загинули п’ятеро людей, є поранені.
Про це повідомив керівник Малоданилівської громади Олександр Гололобов.
«Попередньо, п’ятеро загиблих в результаті обстрілу громадського об’єкту в одному з населених пунктах нашої громади. Є місцевий мешканець. Всіх поранених доставлено до лікарень», – йдеться в повідомленні.
Є руйнування будинків.
За даними Харківської ОВА, відомо про вісьмох поранених, зокрема фельдшера екстреної допомоги. Пошкоджене авто «швидкої».