Окупанти вдарили по передмістю Харкова «Іскандером»: дані ОВА

19 травня внаслідок обстрілу цивільного об’єкта в селі Черкаська Лозова Харківського району травмовано 16 людей, п’ятеро людей загинули.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За даними поліції, одна з загиблих – жінка на 7 вагітності.

Серед постраждалих – 8-річна дитина з легкими тілесними ушкодженнями. Вісім поранених перебувають у тяжкому стані.

Постраждали також і співробітники швидкої допомоги – фельдшер, водій.

«Вид озброєння – «Іскандер-М». Росіяни двічі завдали ударів по об’єкту – знову застосовують тактику «подвійних ударів», яка спрямована на знищення мирних людей, медиків та рятувальників – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости