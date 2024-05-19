П’ятеро загиблих, 16 поранених: наслідки ударів по селу Черкаська Лозова під Харковом

19 травня близько 11:00 окупанти завдали ударів по села Черкаська Лозова Малоданилівської громади Харківської області: серед постраждалих дитина, працівник поліції, фельдшер швидкої допомоги.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Після першого удару на місце прибули поліцейські та медики. Вже за 20 хвилин ворог знову вдарив по тій самій вулиці.

Наразі відомо про п’ятьох загиблих. Серед 16 поранених – 8-річна дитина (легкі тілесні ушкодження). Вісім поранених в тяжкому стані.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчими відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости