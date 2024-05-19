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Внаслідок удару по Харківському району загинула вагітна жінка

Внаслідок удару по Харківському району загинула вагітна жінка

Одна з загиблих внаслідок удару по селу Черкаська Лозова Харківського району 19 травня – жінка на 7 місяці вагітності.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Відомо про п’ятьох загиблих та 16 поранених. Серед постраждалих – 8-річна дитина, яка зазнала легких тілесних ушкоджень. Вісім громадян перебувають у важкому стані.

Працівник поліції та фельдшер швидкої допомоги потрапили під повторний обстріл, коли надавали допомогу на місці влучання. Ведуться пошуково-рятувальні роботи.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки. 

Агентство Телевидения Новости

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