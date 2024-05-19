Армія рф била по базі відпочинку під Харковом ракетами з бєлгородської області: дані прокуратури

19 травня близько 11:00 зс рф завдали ракетний удар по базі відпочинку у селі Черкаська Лозова Малоданилівської територіальної громади: п’ятеро загиблих, 16 постраждалих.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Приблизно через 10 хвилин після першого удару російська армія повторно вдарила ракетою по тому ж місцю.

П’ять людей загинули, серед них четверо цивільних чоловіків та жінка, яка перебувала на сьомому місяці вагітності.

Шістнадцять людей зазнали поранень, серед них працівник поліції та фельдшер швидкої допомоги, які приїхали на допомогу людям після першого удару. Також легкі тілесних ушкоджень зазнала 8-річна дівчинка.

За попередніми даними, ворог атакував населений пункт двома ракетами «Іскандер-М» з території бєлгородської області рф.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости