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Росіяни вдруге за день вдарили по Харкову: є постраждалі

Росіяни вдруге за день вдарили по Харкову: є постраждалі

19 травня близько 15:15 у Харкові пролунали два вибухи, внаслідок обстрілу є постраждалі.

За даними мера Харкова Ігоря Терехова, удари прийшлися по центральній частині міста.

«Одна ракета прилетіла на цвинтар, друга – в одне з найулюбленіших місць відпочинку харківʼян. Зайве ж казати, що ані на кладовищі, ані в рекреаційній зоні жодної військової інфраструктури немає?», – написав Терехов.

За попередніми даними, внаслідок обстрілу є постраждалі.

Агентство Телевидения Новости

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