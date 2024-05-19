Кількість жертв ракетних ударів по базі відпочинку під Харковом росте: в лікарні помер поранений чоловік

Шестеро людей загинули та 16 зазнали травм внаслідок двох ракетних ударів по базі відпочинку в с. Черкаська Лозова Харківського району.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

«У лікарні помер 68-річний цивільний чоловік, який зазнав поранень. Про його поранення інформація раніше не надавалась», – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, 19 травня близько 11:00 зс рф завдали ракетного удару по базі відпочинку та через 10 хвилин вдарили по тому ж місцю повторно.

Серед загиблих п’ятеро цивільних чоловіків та жінка, яка перебувала на сьомому місяці вагітності.

Шістнадцять людей зазнали поранень, в їх числі працівник поліції та фельдшер швидкої допомоги, які приїхали на допомогу людям після першого удару. У 8-річної дівчинки легкі тілесні ушкодження.

За попередніми даними, ворог атакував населений пункт двома ракетами «Іскандер-М» з території бєлгородської області рф.

Агентство Телевидения Новости