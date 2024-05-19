27 людей постраждали внаслідок обстрілу бази відпочинку під Харковом

Відомо про щонайменше 27 поранених внаслідок подвійного ракетного удару по базі відпочинку в селі Черкаська Лозова Харківського району: серед них вже двоє працівників поліції.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Загинули шестеро людей.

«Доля одного зі співробітників бази відпочинку, по якій сьогодні російська армія завдала ракетні удари, досі невідома. Встановлено, що під час атаки він перебував поблизу водойми та ловив рибу», – йдеться в повідомленні.

Дані щодо всіх постраждалих будуть й надалі уточнюватись.

Агентство Телевидения Новости