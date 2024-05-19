Пошкоджені дитяча залізниця, парк, кінотеатр, цвинтар: наслідки ворожих ударів по Харкову

Сьогодні, 19 травня, атакував центральну частину міста Харкова, було зафіксовано два влучання КАБів.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Росіяни обстріляли Центральний парк, де у вихідний, як завжди, відпочивало багато містян. Кінотеатр і кафе, які знаходяться біля парку, зазнали пошкоджень. Неподалік хлопці грали у футбол. Це диво, що ніхто не постраждав», – зазначив мер.

Як повідомили в «Укрзалізниці», зафіксоване й влучання в цивільну залізничну інфраструктуру – у дитячу залізницю. Пошкоджено рухомий склад і будівлі. Обійшлося без постраждалих.

«Нагадаємо, з міркувань безпеки «Укрзалізниця» цьогоріч не відкривала в Харкові рух поїздів дитячою залізницею. Обовʼязково відремонтуємо все пошкоджене та відновимо навчання дітей», – зазначили в компанії.

Також одна авіабомба вибухнула на території міського цвинтаря. Пошкоджені місця поховань і розташована поряд АЗС.

Агентство Телевидения Новости