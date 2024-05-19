Один цивільний загинув, троє зазнали поранень під час обстрілів у Вовчанську

19 травня близько 3:30 через російський удар по місту Вовчанськ Харківської області загинув 63-річний чоловік.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Також сьогодні через обстріли з боку зс рф у Вовчанську зазнали поранень ще троє чоловіків.

У місті та населених пунктах громади знищено житлові будинки, лікарні та інші об’єкти цивільні інфраструктури.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости