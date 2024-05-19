Росія знов застосувала тактику «подвійних ударів» на Харківщині: серед загиблих – вагітна жінка

У неділю вранці близько одинадцятої у передмісті Харкова пролунало два потужних вибухи з інтервалом у 10 хвилин. Росіяни вдарили ракетами по базі відпочинку в Черкаській Лозовій. Вбили шістьох цивільних, зокрема жінку на сьомому місяці вагітності.

Наталя, жителька с. Черкаська Лозова

Я в тапочках побігла туди. Тут дівчина вагітна лежить, там чотири людини лежать – мертві. На палубі ще лежать. Пульса вже не було. Нога відірвана. Це жахіття якесь.

Жінка каже – жодного військового на території не було. Власник бази відпочинку з першого дня повномасштабного вторгнення допомагав місцевим.

Наталя, жителька с. Черкаська Лозова

Ніхто так не допомагав. Всіх кормив. Тільки почалася війна – в нас не було шматка хліба. А він всій Черкаській Лозовій допомагав. Ні військових тут, нічого.

28 людей зазнали поранень різного ступеню важкості. Серед постраждалих – 8-річна дівчинка, в дитини легкі травми. Також постраждали двоє працівників поліції, які приїхали на допомогу людям після першого удару.

Володимир Тимошко, начальник ГУНП Харківської області

Також осколкове поранення отримав фельдшер служби 103, яка прибула одночасно з поліцією. Як завжди, поліція, ДСНС та «швидка» прибувають одночасно, так було і цього разу.

Олег Синєгубов, начальник Харківської ОВА

Вісім людей серед поранених перебувають у вкрай важкому стані, лікарі боряться за їхнє життя. Ворог застосував тактику «подвійного удару», тобто перерва між першим та другим ударом була приблизно 10 хвилин, щоб максимально завдати уражень нашим цивільним службам.

За попередніми даними, ворог атакував населений пункт двома ракетами «Іскандер-М» з території бєлгородської області рф. Правоохоронці на місці збирають речові докази чергового воєнного злочину росії.

Олександр Фільчаков, керівник Харківської обласної прокуратури

Це уламок від ракети. Характерна ознака – зелений колір. Це уламок ракети «Іскандер-М». Саме цими ракетами російські військові здійснили обстріл бази відпочинку в Черкаській Лозовій. Тут були люди, які в неділю відпочивали, в основному це харків’яни, тому що комплекс розташований поряд з Харковом.

Доля одного зі співробітників бази відпочинку досі невідома. Встановлено, що під час атаки чоловік перебував поблизу водойми та ловив рибу.





Агентство Телевидения Новости