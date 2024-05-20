ЗСУ контролюють Вовчанськ майже на 60% – ХОВА

Збройні сили України контролюють місто Вовчанськ, за яке ведуться запеклі бої на півночі Харківщини, на 60%.

Про це сказав заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації Роман Семенуха в ефірі інформаційного марафону, пише УНІАН.

За його словами, російські загарбники здійснюють безперервні обстріли фактичного усього прикордоння, у тому числі Богодухівського, Харківського і Чугуївського районів, а також продовжують штурмові дії в напрямку населеного пункту Липці та міста Вовчанськ.

«Щойно маємо кілька прильотів керованими авіаційними бомбами по населеному пункту Липці. Ворог не полишає спроб, особливо всередині Вовчанська, виштовхнути Збройні сили України з міста. Місто приблизно на 60% контролюють Збройні сили України, тобто штурми не припиняються. Так само сьогодні зранку відбувалися бойові дії на Куп’янському напрямку. Сьогодні на окремих ділянках Збройні сили України проводять свої штурмові дії з метою покращення позицій», – наголосив Семенуха.

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